Скільки грошей українські біженці залишили в Польщі: відповідь уряду

Українські підприємці, які зареєстрували власний бізнес у Польщі, лише за два роки війни сплатили податків та внесків на страхування на сумму у розмірі 2,3 млрд євро.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"2 млрд євро Польща отримала від європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам та регіонам, які приймають українських біженців. 0,6 млрд євро отримала Польща від Єврокомісії в рамках виплати 3,5 млрд країнам-членам ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців", - заявив він.

За його словами, 2,3 млрд євро українські підприємці, які працюють у Польщі, 2022-2023 роках сплатили податків і внесків на соціальне страхування в польський бюджет.

"1,3 млрд євро - це надходження від внесків і податків українців у 23-му році. Ну відповідно сплата відповідних податків. Для порівняння Польща витратила 1,1 млрд євро на підтримку і соціальну допомогу й освіту українських біженців", - заявив він.

При цьому Шмигаль додав, що українці які приїхали в Польщу, своїми картками розрахувалися в польських магазинах і лишили польському бізнесу 4 млрд євро.

"Це перераховано з рахунків українських громадян в економіку Польщі. 2,1 млрд євро перераховано з 24 лютого до липня 2023 року в торгівельних мережах і 1,9 млрд з них - це готівка, яку зняли українці для того, щоб лишити її також в економіці Польщі", - зазначив він.

За словами премʼєра, 48,4 тисячі індивідуальних компаній зареєстрували в Польщі українці за два роки повномасштабної війни.

"Власне ці компанії також сплачують податки, статистика нам недоступна але це все плантики податків в польський бюджет", - заявив він.

Шмигаль додав, що 691 тисяча українців - найчисельніша група іноземців, які працевлаштовані, офіційно працюють в Польщі, сплачують повністю податки в бюджет.

"Частину з них, згідно польської статистики, я назвав. 749 млн євро - це сума контрактів укладених Міністерством оборони України з польськими компаніями, виробниками озброєнь. 43 контракти укладені і по них також будуть додатково сплачуватись гроші. Більшість цієї суми про авансована польським виробникам", - зазначив він.

Згідно даних Національного банку України, Кредит Агрікол, Делойд Оксфорд Економікс, за цих два роки українці і Україна, за словами Шмигаля, вплинули на ВВП Польщі від одного до трьох відсотків щорічного зростання.

"В кожному році і в 2022, і в 2023. Це вплив цих цифр які я назвав", - заявив він.

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