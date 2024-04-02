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Украинцы тратят все больше денег в Польше: новые данные

Фото: Расходы украинцев в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Расходы украинцев в Польше в 2023 году составили 7,1 млрд злотых – на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют последние данные польского Главного статистического управления.

Больше украинцев в Польше тратили только немцы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на bankier.pl.

В прошлом году украинцы потратили в Польше 7,1 млрд злотых (1,65 млрд евро). Это на 1,6 млрд злотых, или на 31%, больше, чем годом ранее. Такие последние данные Главного статистического управления.

Показатели приближаются к тратам украинцев до пандемии. В 2016-2019 годах украинцы оставляли в Польше в среднем 7,5 млрд злотых (1,75 млрд евро). В 2020 году сумма расходов украинцев составила 2,6 млрд злотых, в 2021 году – 2,9 млрд злотых, в 2022 году – 5,4 млрд злотых.

Такие расходы украинцев в Польше в 2023 году были ожидаемыми, обращает внимание эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот.

"Сейчас в реестрах ZUS (Управление социального страхования – ред.) 755 тысяч граждан Украины. Это свидетельствует об их активном участии в польском рынке труда, что также выражается в расходах", – объясняет он.

В целом, оценочная стоимость товаров и услуг, приобретенных в Польше иностранцами в 2023 году, составила 44,3 млрд злотых (10,3 млрд евро).

В четвертом квартале 2023 года больше всего денег в Польше потратили люди, пересекавшие границу с Германией (47,1%), Украиной (21,9%), Чехией (14,2%), Словакией (8,6%).

Напомним, мы писали, как беженцы из Украины повлияли на экономику Польши. Расходы на помощь вернулись в виде налогов, которые уплатили украинцы.

Также украинские предприниматели, зарегистрировавшие собственный бизнес в Польше, только за два года войны уплатили налоги и взносы на страхование на сумму в размере 2,3 млрд евро.

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Польша