Українці відступили з позицій на південному сході від Покровська, уникнувши оточення: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

21 і 22 серпня бої тривали біля Глибокого та Липців, а також у Вовчанську.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що українські сили нещодавно здійснили контратаку та просунулися у невизначеному районі Харківської області, ймовірно, вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Пов’язаний з Кремлем військовий експерт 22 серпня заявив, що російські війська досягли тактичного просування в районі Куп’янська та послабили українські позиції поблизу Піщаного (на південний схід від Куп’янська), а російський військовий блогер стверджував, що РФ продовжувала просуватися на північ від Піщаного. ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська нещодавно незначно просунулися на сіверському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися у східній Білогорівці (на північ від Сіверська).

Також окупанти нещодавно незначно просунулися в межах Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах північно-східного Часового Яру та на північний захід від Кліщіївки (на південний схід від Часового Яру).

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 і 21 серпня, показують, що війська РФ просувалися в межах заходу Залізного (на південний схід від Торецька) і центру Дружби (на схід від Торецька). Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на 1,2 кілометра в межах Північного (на схід від Торецька) і до дороги Торецьк-Нью-Йорк (на південь від Торецька).

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

В Інституті припустили, що нещодавнє просування росіян спонукало українців відступити з обмежених позицій на південний схід від Покровська, і російські сили, ймовірно, не змогли досягти своєї очевидної мети - тактичного оточення українських сил у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 22 серпня, показують, що російські війська нещодавно захопили Птиче (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південь від населеного пункту, і ISW оцінює, що це підтверджує російські заяви про те, що окупанти раніше захопили решту східного берега Карлівського водосховища. Проте недавнє просування росіян на південь і південний захід від траси Т-0511 (Очеретине-Гродівка) зрівняло російський виступ на схід і південний схід від Покровська замість того, щоб створити умови для тактичного оточення українських сил. Російські війська, ймовірно, мали на меті наступ на захід від Карлівського водосховища від Яснобродівки та Карлівки, щоб оточити українські сили на схід від лінії Гродівка-Новогродівка-Селидове, але не змогли досягти таких успіхів разом із їхнім просуванням у напрямку Новогродівки та Селидового з боку на південь від траси Т-0511.

Повідомляється, що російські війська просунулися на південний захід від Донецька. Російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Парасковіївки (на північний схід від Вугледара) і на південний схід від Вугледара, і що російські війська перерізали O-0532 Костянтинівка-Вугледар шосе в двох місцях.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області 21 серпня.

"Південна вісь"

22 серпня Генштаб України повідомив, що російські війська знизили інтенсивність бойових дій на Гуляйпольському Оріхівському напрямках та на Дніпровському (Херсонська область) напрямку. В українському Генштабі додали, що російські війська 22 серпня не проводили наступальних дій на заході Запорізької та Херсонської областей.