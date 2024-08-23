Украинцы отступили с позиций на юго-востоке от Покровска, избежав окружения: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

21 и 22 августа бои продолжались у Глубокого и Липцев, а также в Волчанске.

Операция №2 - Луганская область

Сообщается, что украинские силы недавно совершили контратаку и продвинулись в неопределенном районе Харьковской области, вероятно, вдоль линии Сватово-Кременной.

Связанный с Кремлем военный эксперт 22 августа заявил, что российские войска достигли тактического продвижения в районе Купянска и ослабили украинские позиции вблизи Песчаного (юго-восточнее Купянска), а российский военный блогер утверждал, что РФ продолжала продвигаться на север от Песчаного. ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска недавно незначительно продвинулись на северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в восточной Белогоровке (севернее Северского).

Также оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах северо-восточного Часова Яра и северо-западнее Клищиевки (юго-восточнее Временного Яра).

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 и 21 августа, показывают, что войска РФ продвигались в пределах запада Железного (юго-восточнее Торецкого) и центра Дружбы (восточнее Торецкого). Российский блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на 1,2 километра в пределах Северного (восточнее Торецка) и к дороге Торецк-Нью-Йорк (южнее Торецка).

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

В Институте предположили, что недавнее продвижение россиян побудило украинцев отступить с ограниченных позиций юго-восточнее Покровска, и российские силы, вероятно, не смогли достичь своей очевидной цели – тактического окружения украинских сил в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно захватили Птиче (юго-восточнее Покровска) и продвинулись дальше к югу от населенного пункта, и ISW оценивает, что это подтверждает российские заявления о том, что оккупанты ранее захватили восточный берег Карловского водохранилища. Однако недавнее продвижение россиян к югу и юго-западу от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) сравняло российское выступление к востоку и юго-востоку от Покровска вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил. Российские войска, вероятно, имели целью наступление к западу от Карловского водохранилища от Яснобродовки и Карловки, чтобы окружить украинские силы к востоку от линии Гродовка-Новогродовка-Селидово, но не смогли добиться таких успехов вместе с их продвижением в направлении Новогродовки и Селидово со стороны к югу от трассы Т-0511.

Сообщается, что российские войска продвинулись юго-западнее Донецка. Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северу от Парасковеевки (к северо-востоку от Угледара) и к юго-востоку от Угледара, и что они перерезали шоссе O-0532 Константиновка-Угледар в двух местах.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях в районе границы Донецкой м Запорожской областей 21 августа.

"Южная ось"

22 августа Генштаб Украины сообщил, что российские войска снизили интенсивность боевых действий на Гуляйпольском, Ореховском, и Днепровском (Херсонская область) направлениях. В украинском Генштабе добавили, что российские войска 22 августа не предпринимали наступательных действий на западе Запорожской и Херсонской областей.