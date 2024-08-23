Украинцы отступили с позиций на юго-востоке от Покровска, избежав окружения: карты ISW

Украинские силы, вероятно, смогли избежать окружения на юго-востоке от Покровска, отойдя с позиций. Оккупанты также продвинулись на Торецком и Донецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
21 и 22 августа бои продолжались у Глубокого и Липцев, а также в Волчанске.
Сообщается, что украинские силы недавно совершили контратаку и продвинулись в неопределенном районе Харьковской области, вероятно, вдоль линии Сватово-Кременной.
Связанный с Кремлем военный эксперт 22 августа заявил, что российские войска достигли тактического продвижения в районе Купянска и ослабили украинские позиции вблизи Песчаного (юго-восточнее Купянска), а российский военный блогер утверждал, что РФ продолжала продвигаться на север от Песчаного. ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.
Российские войска недавно незначительно продвинулись на северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в восточной Белогоровке (севернее Северского).
Также оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах северо-восточного Часова Яра и северо-западнее Клищиевки (юго-восточнее Временного Яра).
Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 и 21 августа, показывают, что войска РФ продвигались в пределах запада Железного (юго-восточнее Торецкого) и центра Дружбы (восточнее Торецкого). Российский блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на 1,2 километра в пределах Северного (восточнее Торецка) и к дороге Торецк-Нью-Йорк (южнее Торецка).
Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
В Институте предположили, что недавнее продвижение россиян побудило украинцев отступить с ограниченных позиций юго-восточнее Покровска, и российские силы, вероятно, не смогли достичь своей очевидной цели – тактического окружения украинских сил в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно захватили Птиче (юго-восточнее Покровска) и продвинулись дальше к югу от населенного пункта, и ISW оценивает, что это подтверждает российские заявления о том, что оккупанты ранее захватили восточный берег Карловского водохранилища. Однако недавнее продвижение россиян к югу и юго-западу от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) сравняло российское выступление к востоку и юго-востоку от Покровска вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил. Российские войска, вероятно, имели целью наступление к западу от Карловского водохранилища от Яснобродовки и Карловки, чтобы окружить украинские силы к востоку от линии Гродовка-Новогродовка-Селидово, но не смогли добиться таких успехов вместе с их продвижением в направлении Новогродовки и Селидово со стороны к югу от трассы Т-0511.
Сообщается, что российские войска продвинулись юго-западнее Донецка. Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к северу от Парасковеевки (к северо-востоку от Угледара) и к юго-востоку от Угледара, и что они перерезали шоссе O-0532 Константиновка-Угледар в двух местах.
Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях в районе границы Донецкой м Запорожской областей 21 августа.
22 августа Генштаб Украины сообщил, что российские войска снизили интенсивность боевых действий на Гуляйпольском, Ореховском, и Днепровском (Херсонская область) направлениях. В украинском Генштабе добавили, что российские войска 22 августа не предпринимали наступательных действий на западе Запорожской и Херсонской областей.
Согласно сводке Генштаба, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском направлении, а на трех участках враг за последние сутки не атаковал.
Как сообщалось вчера, военные Третьей штурмовой бригады наступают в Харьковской области.
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