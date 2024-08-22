Ворог на трьох напрямках зменшив активність: оновлена ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 134 бойових зіткнення. Найбільше боїв на Покровському напрямку, а на трьох ділянках ворог за останню добу не атакував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, уразили два пункти управління, три артилерійські засоби, понтонну переправу, три засоби ППО та станцію РЕБ окупантів.

Ситуація на напрямках:

Харківський. Відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Куп’янський. За добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

Лиманський. Ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.

Сіверський. Українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.

Краматорський. Окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована.

Торецький. Ворог за підтримки авіації здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

Покровський. Українські захисники відбивали 53 штурмових і наступальних дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

Курахівський. Сили оборони відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.

Времівський. Двічі окупаційні підрозділи намагались просунутись в напрямку Водяного.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив. Проте противник не перестає знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України також продовжують ведення операції на Курському напрямку.