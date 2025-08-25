UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Українці відповіли, як вони ставляться до ТЦК

Фото: ТЦК не довіряють майже 70% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Майже 100% українців довіряють ЗСУ. Однак до ТЦК ставлення зовсім інше, і воно продовжує погіршуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

У липні 2025 року довіряють ТЦК чверть опитаних (24%), не довіряють 68%. За останній рік ставлення погіршилося. У вересні 2024 року ТЦК довіряли 27%, не довіряли 61% респондентів.

Гірше українці ставляться тільки до Верховної Ради - довіряють 19%, не довіряють 76%.

Ставлення до нового уряду Юлії Свириденко також негативне. Довіряють 28%, не довіряють - 30%, а 42% не змогли відповісти.

При цьому ЗСУ, як і раніше, довіряють 94% респондентів.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру досліджень громадської думки (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Опитування проводилося на всій території України (за винятком окупованих Росією територій) з 22 по 27 липня 2025 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загальна вибірка становила 2400 українців віком 18 років і старше. Середній рівень похибки при припущенні простої випадкової вибірки становить ±2,0 бала в 95%-ному інтервалі.

 

Наприкінці 2024 року в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) України налічувалося 36 тисяч осіб.

Міністерство оборони України вже тривалий час готує "кардинальну реформу" системи ТЦК. Планується підпорядкувати їх Міноборони. Зараз вони підпорядковані Сухопутним силам Генштабу ЗСУ.

