Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украинцы ответили, как они относятся к ТЦК

Фото: ТЦК не доверяют почти 70% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Почти 100% украинцев доверяют ВСУ. Однако к ТЦК отношение совершенно иное, и оно продолжает ухудшаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой рейтинг по заказу Международного республиканского института.

В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов.

Хуже украинцы относятся только к Верховной Раде - доверяют 19%, не доверяют 76%.

Отношение к новом правительству Юлии Свириденко также негативное. Доверяют 28%, не доверяют - 30%, а 42% не смогли ответить.

При этом ВСУ по-прежнему доверяют 94% респондентов.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Опрос проводился на всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Общая выборка составила 2400 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Средний уровень погрешности при предположении простой случайной выборки составляет ±2,0 балла в 95%-ном интервале.

В конце 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины насчитывалось 36 тысяч человек.

Министерство обороны Украины уже длительное время готовит "кардинальную реформу" системы ТЦК. Планируется подчинить их Минобороны. Сейчас они подчинены Сухопутным силам Генштаба ВСУ.

