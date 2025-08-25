Украинцы ответили, как они относятся к ТЦК

В июле 2025 года доверяют ТЦК четверть опрошенных (24%), не доверяют 68%. За последний год отношение ухудшилось. В сентябре 2024 года ТЦК доверяли 27%, не доверяли 61% респондентов.



Хуже украинцы относятся только к Верховной Раде - доверяют 19%, не доверяют 76%.

Отношение к новом правительству Юлии Свириденко также негативное. Доверяют 28%, не доверяют - 30%, а 42% не смогли ответить.

При этом ВСУ по-прежнему доверяют 94% респондентов.



Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра исследований общественного мнения (CISR) Международного республиканского института (IRI).

Опрос проводился на всей территории Украины (за исключением оккупированных Россией территорий) с 22 по 27 июля 2025 года методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Общая выборка составила 2400 украинцев в возрасте 18 лет и старше. Средний уровень погрешности при предположении простой случайной выборки составляет ±2,0 балла в 95%-ном интервале.