Українці відновили скуповування валюти в банках після літньої перерви

Таким чином, у серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали. До цього протягом двох місяців ситуація була зворотною.

Всього з початку 2023 року українці продали 11,874 млрд доларів і купили на 13,835 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,961 млрд доларів.

Курс долара у серпні

Нагадаємо, курс долара у середині серпня зріс приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Після цього НБУ ухвалив рішення дозволити банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань. Це спричинило те, що курс знову впав до 38 гривень. Банки продають валюту онлайн за курсом близько 37,50 грн.