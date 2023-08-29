НБУ послабив валютні обмеження: як це вплине на курс долара

Національний банк України послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню. Це може призвести до зниження курсу долара на готівковому ринку, який суттєво зріс останнім часом.

Зокрема, НБУ з 29 серпня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань.

Крім того, НБУ збільшив зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.

Валютні обмеження та дозвіл на купівлю безготівкової валюти

НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Однак з 21 липня 2022 року регулятор трохи послабив обмеження та дозволив купувати валюту на 50 тисяч гривень, але за умови подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців без можливості дострокового розірвання. Потім ліміт було збільшено до 100 тисяч гривень.

Банки продають населенню долари за міжбанківським курсом, який підтримується за рахунок інтервенцій НБУ. Це офіційний курс 36,57 гривень за долар плюс 1%. Втім, банки можуть стягувати ще й додаткові комісії. Тому купити валюту можна за курсом близьким до 37,50 гривень.

Цей інструмент був популярним у другій половині 2022 року, оскільки курс на готівковому ринку сягав 41-42 гривень за долар. Вигода від розміщення на депозит сягала 10%. Однак потім курс почав знижуватися і в лютому-березні 2023 року впав нижче 40 гривень. Тому населення почало знімати долари з депозитів та переводити їх в готівку.

Починаючи з травня 2023 року населення більше знімає безготівкову валюту, ніж розміщує на депозити.

Курс долара

У червні-липні курс долара впав до рівня 37,30-37,50, тому ці операції остаточно втратили сенс. Водночас у серпні курс зріс на 1 гривню до рівня 38,50 гривень. Тому купівля безготівкової валюти знову може бути прибутковою для населення.

Банки мають змогу купувати безготівкову валюту у НБУ за курсом 36,93 гривень за долар. Потім вони додадуть свою комісію і зможуть продавати населенню валюту за курсом, близьким до 37,50 гривень. У підсумку курс на готівковому валютному ринку знову може впасти до цього рівня.