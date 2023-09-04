ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці відновили скуповування валюти в банках після літньої перерви

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 08:29
UA EN RU
Українці відновили скуповування валюти в банках після літньої перерви Фото: українці з початку року поповнили свої валютні резерви на 2 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в серпні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 1,898 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 148,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у серпні українці знову купили валюти більше, ніж продали. До цього протягом двох місяців ситуація була зворотною.

Українці відновили скуповування валюти в банках після літньої перерви

Всього з початку 2023 року українці продали 11,874 млрд доларів і купили на 13,835 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,961 млрд доларів.

Українці відновили скуповування валюти в банках після літньої перерви

Курс долара у серпні

Нагадаємо, курс долара у середині серпня зріс приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень. Після цього НБУ ухвалив рішення дозволити банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань. Це спричинило те, що курс знову впав до 38 гривень. Банки продають валюту онлайн за курсом близько 37,50 грн.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
У Міноборони розповіли, яку площу звільнили ЗСУ під Бахмутом за час контрнаступу
У Міноборони розповіли, яку площу звільнили ЗСУ під Бахмутом за час контрнаступу
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту