Украинцы возобновили скупку валюты в банках после летнего перерыва

Население Украины в августе 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,898 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 148,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали. До этого в течение двух месяцев ситуация была обратной.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 11,874 млрд долларов и купили на 13,835 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,961 млрд долларов.

Курс доллара в августе

Напомним, курс доллара в середине августа вырос примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен. После этого НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс снова упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 гривен.