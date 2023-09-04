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Украинцы возобновили скупку валюты в банках после летнего перерыва

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 08:29
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Украинцы возобновили скупку валюты в банках после летнего перерыва Фото: украинцы с начала года пополнили свои валютные резервы на 2 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в августе 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 1,898 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 148,5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в августе украинцы снова купили валюты больше, чем продали. До этого в течение двух месяцев ситуация была обратной.

Украинцы возобновили скупку валюты в банках после летнего перерыва

Всего с начала 2023 года украинцы продали 11,874 млрд долларов и купили на 13,835 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,961 млрд долларов.

Украинцы возобновили скупку валюты в банках после летнего перерыва

Курс доллара в августе

Напомним, курс доллара в середине августа вырос примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен. После этого НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс снова упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 гривен.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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