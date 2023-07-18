Українці відчують "подих Сахари". Синоптик дала прогноз на сьогодні

"Сьогодні у південній частині України, в центральних областях та на сході денна температура повітря становитиме +29....+34 градуси, на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі та в Криму місцями +32...+36 градусів", - розповіла вона, додавши, що "подих Сахари й ми відчуємо добряче".

Де буде найсвіжіше

У західних областях та у північних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до "комфортних", зважаючи на літо, значень.

"Передбачається +24....+29 градусів (хіба на Закарпатті до +30 градусів)", - додала Діденко.

Опади в Україні

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок в більшості областей України.

"При грозах є ймовірність сильної зливи, шквалу та граду! У денні години вівторка опади припинятимуться на заході України, а в південній частині грозовий дощ більш ймовірний лише в Одеській області", - додала синоптик.

Погода в Києві

У Києві сьогодні також очікується дощ з грозою. Температура повітря після спеки у понеділок знизиться і становитиме +25.... +28 градусів. Також вдень в Києві та Київській області очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні протягом тижня

Понеділок, 17 липня, що минув, поки що був найспекотнішим в Києві з найближчої перспективи. За словами синоптика, тиждень побуде із прийнятними градусами, а в суботу, 22-го липня, можливий сильний дощ та короткочасне похолодання до +18....+20 градусів. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.