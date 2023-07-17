Синоптики попередили про негоду в Києві та області завтра

У Києві та області завтра вдень, 18 липня, очікуються дощі з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними синоптиків, температура вночі 16-21°, вдень 23-28°; по Києву вночі 19-21°, вдень 26-28°.

Правила поведінки у грозу

Зазначимо, що гроза не така нешкідлива, як це могло здатися на перший погляд. Найбільшу небезпеку є, зокрема, кульова блискавка. Якщо вона залетіла до квартири, то варто триматися трохи далі від електроприладів та електропроводки. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.