Украинцы почувствуют "дыхание Сахары". Синоптик дала прогноз на сегодня

"Сегодня в южной части Украины, в центральных областях и на востоке дневная температура воздуха будет +29...+34 градуса, в Херсонской, Николаевской, Запорожье и в Крыму местами +32...+36 градусов", - рассказала она, добавив, что "дыхание Сахары и мы почувствуем изрядно".

Где будет прохладнее всего

В западных областях и в северных регионах столбики термометров поднимутся до "комфортных", учитывая лето, значений.

"Предполагается +24....+29 градусов (разве на Закарпатье до +30 градусов)", - добавила Диденко.

Осадки в Украине

Кратковременные дожди с грозами пройдут во вторник в большинстве областей Украины.

"При грозах есть вероятность сильного ливня, шквала и града! В дневные часы вторника осадки будут прекращаться на западе Украины, а в южной части грозовой дождь вероятнее всего в Одесской области", - добавила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве также ожидается дождь с грозой. Температура воздуха после жары в понедельник снизится и составит +25...+28 градусов. Днем в Киеве и Киевской области ожидаются дожди с грозами.

Погода в Украине в течение недели

Понедельник, 17 июля, прошедший пока был самым жарким в Киеве с ближайшей перспективы. По словам синоптика, неделя побудет с приемлемыми градусами, а в субботу, 22 июля, возможен сильный дождь и кратковременное похолодание до +18...+20 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.