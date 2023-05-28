Українці вибороли ще 7 медалей на Кубку світу з веслування

До здобутого напередодні золота на дистанції 200 м каноїстка Людмила Лузан додала сьогодні повний комплект нагород на 500 м.

Ставши чемпіонкою в одиночці, бронзовою призеркою у двійці з Валерією Теретою і срібною медалісткою у міксті с Тарасом Міщуком, де їм, до речі, компанію на п'єдесталі склав ще один наш екіпаж Терета і Тарас Мазовський.

Каноїст Мазовський також відзначився срібним фінішем в одиночці на 500 метрів.

Віталій Вергелес і Андрій Рибачок стали другими у каное-двійці на 500 м, Наталія Докієнко та Олександр Зайцев посіли третє місце у змішаній байдарці-двійці на 500 м.

Загалом в активі України 11 нагород:

3 золоті;

3 срібні;

5 бронзових.

Нагадаємо, вчора українська чоловіча збірна з волейболу перемогою стартувала на Золотій Євролізі.

Крім того, в суботу у Стразбурзі пройшов фінал ґрунтового турніру з тенісу категорії WTA250. У ньому українка Еліна Світоліна перемогла тенісистку з Росії Анну Блінкову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.