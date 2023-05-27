Перемогла росіянку. Світоліна здобула перший трофей після повернення в спорт

У французькому Стразбурзі пройшов фінал ґрунтового турніру з тенісу категорії WTA250. У ньому українка Еліна Світоліна перемогла тенісистку з Росії Анну Блінкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

У матчі за титул українка декласувала у двох сетах представницю країни-агресора Анну Блінкову (WTA 66) за 1 годину та 30 хвилин з рахунком - 6:2, 6:3.

Світоліна 20-й раз зіграла у фіналі турніру WTA та виграла 17-й титул. На ґрунті українська тенісистка провела шостий фінальний поєдинок.

Зауважимо, що Світоліна жодного разу не програла у фіналах на ґрунтових кортах.

Перерив в кар'єрі Світоліної

Менш ніж два місяці тому Світоліна повернулась із декрету. Українка рік не виходила на корт через народження доньки. Втім після повернення для спортсменки було не все гладко.

До Стразбурга вона провела шість турнірів. При цьому в Чарльстоні, Оейраші, Мадриді та Римі вона вилітала на першій же стадії. Однак зараз Еліна зробила прорив у престижному турнірі WTA.

За все змагання вона програла лише один сет. При цьому у другому колі вона здобула перемогу без бою, адже її суперниця знялась з турніру.

Нагадаємо, раніше Світоліна та інші українки дізналися суперниць у першому колі "Ролан Гарроса".

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