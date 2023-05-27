Українська збірна з волейболу перемогою стартувала на Золотій Євролізі

Чоловіча збірна України з волейболу перемогою розпочала виступи у цьогорічній Золотій Євролізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Підопічні Угіса Крастіньша, граючи на формально домашній арені у польському місті Лодзь, не залишили жодних шансів команді Північної Македонії. Та завершили гру з рахунком 3:0 (25:21 25:22 25:11).

Свій другий матч "синьо-жовті", які потрапили до квартету B, проведуть 31 травня у Лодзі проти Хорватії.

Нагадаємо, сьогодні у французькому Стразбурзі пройшов фінал ґрунтового турніру з тенісу категорії WTA250. У ньому українка Еліна Світоліна перемогла тенісистку з Росії Анну Блінкову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.