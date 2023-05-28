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Украинцы завоевали еще 7 медалей на Кубке мира по гребле

Фото: каноистка Людмила Лузан (Canoe of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

В заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша) украинцы завоевали еще 7 медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

К добытому накануне золоту на дистанции 200 м каноистка Людмила Лузан добавила сегодня полный комплект наград на 500 м.

Став чемпионкой в одиночке, бронзовым призером в двойке с Валерией Теретой и серебряной медалисткой в миксте с Тарасом Мищуком, где им, кстати, компанию на пьедестале составил еще один наш экипаж Терета и Тарас Мазовский.

Каноист Мазовский также отметился серебряным финишем в одиночке на 500 метров.

Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок стали вторыми в каноэ-двойке на 500 м, Наталья Докиенко и Александр Зайцев заняли третье место в смешанной байдарке-двойке на 500 м.

Всего в активе Украины 11 наград:

  • 3 золотые;
  • 3 серебряные;
  • 5 бронзовых.

Напомним, вчера украинская мужская сборная по волейболу победой стартовала на Золотой Евролиге.

Кроме того, в субботу в Страсбурге прошел финал турнира по теннису категории WTA250. В нем украинка Элина Свитолина победила теннисистку из России Анну Блинкову.

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