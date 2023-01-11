Українці Цуренко та Крутих пробилися у фінал кваліфікації Australian Open

Australian Open-2023, кваліфікація, 2-й раунд, чоловіки

Крутих – Магер – 2:0 (6:2, 7:6)

Australian Open-2023, кваліфікація, 2-й раунд, жінки

Большова – Цуренко – 0:2 (1:6, 2:6)

Першою на корт вийшла Цуренко. Досвідчена тенісистка відразу окреслила Большовій наміри перемогти. З брейком у середині партії українка вже створила гандикап (3:1). А потім ще раз виграла три гейми поспіль (1 – на подачі іспанки) та закрила сет за 34 хвилини.

Старт другої партії був значно напруженішим. Большова спробувала перехопити ініціативу, а кожен розіграш перетворився у справжнє видовище. Та 33-річна Цуренко витримала тиск опонентки та взялася до справи. Вона взяла один гейм на подачі піренейки, а під завісу сету повторила цей трюк і на своїй подачі з першої спроби реалізувала матч-пойнт.

Перша ракетка України серед чоловіків розпочав матч із Магером на рівних. Крутих оформив брейк у третьому геймі, а потім паралельно з італійцем вправно перемагав на власних подачах. А за рахунку 4:2 українець ще раз узяв подачу суперника та далі легко закрив сет на власній.

Друга партія стала конкурентнішою. Ніхто не хотів поступатися настільки, що за весь сет глядачі не побачили жодного брейку. З таким підходом Крутих і Магер прогнозовано дійшли до тай-брейку. Там сильнішим виявився український тенісист, який з нічиєї 2:2 пішов у відрив і оформив гейм, сет і матч на свою користь.

У фіналі кваліфікації Крутих поміряється силами з представником США Денісом Кудлою. Натомість Цуренко зустрінеться з француженкою Леольєю Жанжан. Обидва матчі заплановані на 12 січня.