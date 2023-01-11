Украинцы Цуренко и Крутых пробились в финал квалификации Australian Open

Australian Open-2023, квалификация, 2-й раунд, мужчины

Крутых – Магер – 2:0 (6:2, 7:6)

Australian Open-2023, квалификация, 2-й раунд, женщины

Большова – Цуренко – 0:2 (1:6, 2:6)

Первой на корт вышла Цуренко. Опытная теннисистка сразу очертила Большовой намерение победить. С брейком в середине партии украинка уже создала гандикап (3:1). А потом еще раз выиграла три гейма подряд (1 – на подаче испанки) и закрыла сет за 34 минуты.

Старт второй партии был гораздо более напряженным. Большова попыталась перехватить инициативу, а каждый розыгрыш превратился в настоящее зрелище. Но 33-летняя Цуренко выдержала давление оппонентки и принялась за дело. Она взяла один гейм на подаче пиренейки, а под занавес сета повторила этот трюк и на своей подаче с первой попытки реализовала матч-пойнт.

Первая ракетка Украины среди мужчин начал матч с Магером на равных. Крутых оформил брейк в третьем гейме, а затем параллельно с итальянцем умело побеждал на собственных подачах. А при счете 4:2 украинец еще раз взял подачу соперника и затем легко закрыл сет на собственной.

Вторая партия стала более конкурентной. Никто не хотел уступать настолько, что за весь сет зрители не увидели ни одного брейка. С таким подходом Крутых и Магер прогнозируемо дошли до тай-брейка. Там сильнее оказался украинский теннисист, с ничьей 2:2 ушедший в отрыв и оформивший гейм, сет и матч в свою пользу.

В финале квалификации Крутых померяется силами с представителем США Денисом Кудлой. Цуренко встретится с француженкой Леольей Жанжан. Оба матча запланированы на 12 января.