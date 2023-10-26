Українці з трьох областей зможуть отримати додаткові виплати: що для цього потрібно

Громадяни зможуть отримати кошти від благодійного фонду Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER). Гроші перераховуватиме українцям "ПриватБанк".

Повідомляється, що отримувачів допомоги оберуть серед соціально незахищених верств громадян, які потребують допомоги та мешкають у найбільш постраждалих від війни областях (Донецька, Миколаївська, Херсонська).

Подати заявку на грошову допомогу можна тільки особисто в пунктах реєстрації. Про відкриття пунктів реєстрації в зазначених областях організація повідомлятиме самостійно.

Виплата допомоги у сумі 6660 гривень на кожного члена сім’ї здійснюватиметься через платіжну систему PrivatMoney. Кошти автоматично перерахують на банківську картку або рахунок отримувача.

При цьому якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або під час реєстрації він неправильно вказав її реквізити, він отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney. За цим номером кошти через платіжну систему PrivatMoney можна буде отримати в "Приват24", терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні "ПриватБанку" чи за телефоном 3700.

Зазначимо, що HEKS EPER розпочала свою діяльність в Україні невдовзі після початку повномасштабної війни. З перших днів організація фокусується на оперативному реагуванні на кризові ситуації та надає важливу допомогу цивільному населенню в прифронтових районах Донецької, Миколаївської, Херсонської, Харківської областей та Одеси. Допомога фонду зосереджена на забезпеченні основних потреб: їжі, питної води, засобів гігієни, відновленні зруйнованого житла.

Грошова допомога для українців

Нагадаємо, з жовтня грошова допомога українцям від гуманітарних організацій збільшилась. Так, щомісячні виплати складають 3600 гривень замість 2200 гривень на одну людину.

До того ж, мешканці шести областей можуть отримати нову грошову допомогу у 10800 гривень.

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