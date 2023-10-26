Украинцы из трех областей смогут получить дополнительные выплаты: что для этого нужно

Украинцы из Донецкой, Николаевской и Херсонской областей могут получить дополнительные 6600 гривен помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ПриватБанк".
Граждане смогут получить деньги от благотворительного фонда Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (HEKS EPER). Деньги будут перечисляться украинцам "ПриватБанк".
Сообщается, что получателей помощи выберут среди социально незащищенных слоев граждан, которые нуждаются в помощи и проживают в наиболее пострадавших от войны областях (Донецкая, Николаевская, Херсонская).
Подать заявку на помощь можно только лично в пунктах регистрации. Об открытии пунктов регистрации в указанных областях организация будет сообщать самостоятельно.
Выплата помощи в сумме 6660 гривен на каждого члена семьи будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства автоматически перечислятся на банковскую карту или счет получателя.
При этом если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации он неправильно указал ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney. По этому номеру средства через платежную систему PrivatMoney можно получить в "Приват24", терминалах самообслуживания, банкомате, отделении "ПриватБанка" или по телефону 3700.
Отметим, что HEKS EPER начала свою деятельность в Украине вскоре после начала полномасштабной войны. С первых дней организация фокусируется на оперативном реагировании на кризисные ситуации и оказывает важную помощь гражданскому населению в районах прифронтовых Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской областей и Одессы. Помощь фонда сосредоточена на обеспечении основных потребностей: еды, питьевой воды, средств гигиены, восстановлении разрушенного жилья.
Напомним, с октября денежная помощь украинцам от гуманитарных организаций увеличилась. Так, ежемесячные выплаты составляют 3600 гривен вместо 2200 гривен на одного человека.
К тому же, жители шести областей могут получить новую денежную помощь в 10800 гривен.
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