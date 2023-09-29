Грошова допомога від міжнародних організацій зросте із жовтня: які будуть виплати

Перегляд розміру допомоги пов'язаний зі зростанням цін та загальної вартості життя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на благодійну організацію ADRA Ukraine.

Гуманітарні організації в Україні переглянули розмір щомісячних виплат багатоцільової грошової допомоги постраждалим від війни українцям, які належать до найбільш вразливих категорій. Із 1 жовтня вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена сім'ї замість 2 220 грн, які виплачувалися раніше.

"Зростання цін на товари першої необхідності та загальної вартості життя через зруйновану війною економіку спонукало гуманітарні організації переглянути розмір щомісячної допомоги. Це зроблено для того, щоб люди, які отримують допомогу, і надалі мали ресурси для задоволення своїх найнагальніших потреб", – пояснюють у фонді.

Зазначається, що різні організації можуть впроваджувати новий розмір допомоги неодночасно.

"Однак всі організації узгодили переглянутий розмір грошової допомоги і зобов’язалися зробити все можливе, щоб застосувати його якнайшвидше", – звертають увагу в ADRA Ukraine.

Гуманітарні організації регулярно переглядатимуть цю суму, зважаючи на розвиток ситуації через війну в Україні.

Наразі прийом необхідний об'єм заявок на допомогу від ADRA Ukraine сформований. Про нові реєстрації буде оголошено додатково.