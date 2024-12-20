Українці тепер можуть повторно уточнювати дані для ТЦК в "Резерв+"

За її словами, раніше у випадку переїзду на нову адресу впродовж тижня необхідно було повідомити ТЦК про це.

"Це правило діє давно, але на практиці виконання було ускладненим, забирало час. Запис до ТЦК, поїздка туди і черги до декількох годин - чи потрібно це, щоб змінити лише один момент в своїх даних?" - написала Черногоренко.

Тепер оновити місце проживання можна онлайн, через застосунок "Резерв+". У ньому запустили новий сервіс для військовозобов’язаних українців - повторне уточнення даних.

Ця послуга дає можливість самостійно змінювати свої дані у реєстрі "Оберіг" всього за декілька хвилин. Мова про номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Для цього в застосунку натисніть на свій електронний військово-обліковий документ, а потім "Уточнити контактні дані". Черногоренко зазначила, що уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але тільки раз на 7 днів.

Застосунок "Резерв+" в Україні

Весною цього року Міністерство оборони запустило електронний кабінет військовозобов'язаного. Це мобільний застосунок "Резерв+". У застосунку військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг", сформувати військово-обліковий документ тощо.

Також в "Резерв+" з'явилися відстрочки від мобілізації. Проте поки вони доступні не для всіх.

Окрім цього у "Резерв+" нещодавно з'явилася функція для отримання відстрочки онлайн для окремих категорій громадян.