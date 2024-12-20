Украинцы теперь могут повторно уточнять данные для ТЦК в "Резерв+"

По ее словам, ранее в случае переезда на новый адрес в течение недели необходимо было сообщить ТЦК об этом.

"Это правило действует давно, но на практике выполнение было затруднено, отнимало время. Запись в ТЦК, поездка туда и очереди до нескольких часов - нужно ли это, чтобы изменить только один момент в своих данных?" - написала Черногоренко.

Теперь обновить место жительства можно онлайн, через приложение "Резерв+". В нем запустили новый сервис для военнообязанных украинцев - повторное уточнение данных.

Эта услуга дает возможность самостоятельно менять свои данные в реестре "Оберіг" всего за несколько минут. Речь о номере телефона, электронной почте и адресе проживания.

Для этого в приложении нажмите на свой электронный военно-учетный документ, а затем "Уточнить контактные данные". Черногоренко отметила, что уточнять данные можно неограниченное количество раз, но только раз в 7 дней.

Приложение "Резерв+" в Украине

Весной этого года Министерство обороны запустило электронный кабинет военнообязанного. Это мобильное приложение "Резерв+". В приложении военнообязанные могут обновить военно-учетные данные, просмотреть информацию из реестра "Оберіг", сформировать военно-учетный документ и тому подобное.

Также в "Резерв+" появились отсрочки от мобилизации, однако пока они доступны не для всех.

Кроме этого в "Резерв+" недавно появилась функция для получения отсрочки онлайн для отдельных категорий граждан.