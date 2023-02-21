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Українці тепер можуть оформити паспорти у Словаччині та Чехії

Фото: у Словаччині й Чехії українці можуть скористатися паспортним сервісом (gordonia.com)
Автор: Олена Черкасець

Відтепер у ще двох країнах Європейського Союзу - Словаччині та Чехії - біженці з України можуть подати заявки на оформлення українських паспортних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

У Братиславі та Празі в тестовому режимі розпочали роботу відокремлені підрозділи ДП "Документ". Відвідати мобільно-технічні комплекси "Паспортний сервіс" можна за такими адресами:

- у Братиславі: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 поверх, територія автовокзалу);

- у Празі: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1 (на майданчику за ТЦ «Котва»/ОС Kotva).

Українці можуть отримати такі послуги:

- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

- одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки.

З наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

Обслуговування громадян мобільними офісами здійснюється з понеділка по суботу включно з 09:00 до 18:00. Подати заявки на оформлення паспортних документів можна як за попереднім записом, так і у порядку живої черги.

Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.

Відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже працюють у чотирьох польських містах: Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві, а також у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, українським біженцям у Чехії спростили отримання закордонних паспортів та продовження водійських посвідчень. Днями в країні розпочали роботу мобільні офіси міграційної служби.

У Туреччині українці вже можуть оформити закордонні паспорти та ID-картки не лише у консульствах. У Стамбулі почали роботу два мобільні офіси ДП "Документ".

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Чехія