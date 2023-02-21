Украинцы теперь могут оформить паспорта в Словакии и Чехии

Теперь еще в двух странах Европейского Союза - Словакии и Чехии - беженцы из Украины могут подать заявки на оформление украинских паспортных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .
В Братиславе и Праге в тестовом режиме начали работу обособленные подразделения ГП "Документ". Посетить мобильно-технические комплексы "Паспортный сервис" можно по следующим адресам:
- в Братиславе: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала);
– в Праге: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1 (на площадке по ТЦ «Котва»/ОС Kotva).
Украинцы могут получить следующие услуги:
- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.
Со следующей недели в указанных городах станет доступна услуга обмена водительского удостоверения.
Обслуживание граждан мобильными офисами производится с понедельника по субботу включительно с 09:00 до 18:00. Подать заявку на оформление паспортных документов можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Оплата производится непосредственно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого достаточно иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты.
Разделенные подразделения ГП "Документ" уже работают в четырех польских городах: Варшаве, Гданьске, Кракове и Вроцлаве, а также в турецком Стамбуле.
Напомним, украинским беженцам в Чехии упростили получение загранпаспортов и продление водительских удостоверений. На днях в стране приступили к работе мобильные офисы миграционной службы.
В Турции украинцы уже могут оформить загранпаспорта и ID-карты не только в консульствах. В Стамбуле начали работу два мобильных офиса ГП "Документ".
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