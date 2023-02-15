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У Туреччині запрацював "Паспортний сервіс": які документи можна оформити

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Середа 15 лютого 2023 15:54
У Туреччині запрацював "Паспортний сервіс": які документи можна оформити Фото: Мобільні офіси оформлення документів (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Туреччині українці вже можуть оформити закордонні паспорти та ID-картки не лише у консульствах. У Стамбулі почали роботу два мобільні офіси ДП "Документ".

Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт держпідприємства.

Державна міграційна служба України розширює географію роботи відокремлених підрозділів ДП "Документ" за кордоном. У Стамбулі від учора розпочали прийом заяв на оформлення документів українців.

У мобільних офісах наші громадяни можуть отримати такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорту (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорту (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорту та ID-картки.

"Звертаємо увагу, що оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити", – попереджають у "Паспортному сервісі".

У Туреччині запрацював &quot;Паспортний сервіс&quot;: які документи можна оформитиФото: Оформлення документів у мікроавтобусі ДП "Документ" (gettyimages.com)

Мобільні офіси знаходяться за адресою: Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг за ТЦ "Аеропорт", (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

Прийом заяв на оформлення паспортних документів – як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".

Графік роботи: з понеділка по суботу з 9 до 18 години.

Також днями ДП "Документ" почав роботу в Чехії. Оформити документи українці можуть за адресою: м. Прага Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město.

У Польщі " вже працюють 4 закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії запрацювали мобільні офіси ДП "Документ".

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