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Паспорти та посвідчення водія. У Чехії запрацювали мобільні офіси ДП "Документ"

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Понеділок 13 лютого 2023 12:08
Паспорти та посвідчення водія. У Чехії запрацювали мобільні офіси ДП "Документ" Фото: Мобільний паспортний сервіс у Чехії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Чехії спростили отримання закордонних паспортів та продовження водійських посвідчень. Днями в країні розпочали роботу мобільні офіси міграційної служби.

Пілотний проект запустили неподалік Праги – туди направили 5 спеціально обладнаних мікроавтобусів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ct24.ceskatelevize.cz.

У Чехії запрацювали мобільні офіси, де співробітники міграційної служби приймають запити на оформлення або продовження документів громадян України. Вирішити питання із закордонним паспортом або посвідченнями водія біженці можуть тепер у спеціально обладнаних мікроавтобусах у монастирі в Лоденице недалеко від Праги.

Співробітники Державної міграційної служби України приймають людей у п'яти мікроавтобусах, які обладнані комп'ютерами та фотоапаратом.

"Тут приймаємо документи, вносимо дані до Єдиного державного демографічного реєстру. Потім ці дані в електронному вигляді обробляються в Україні представниками міграційної служби", – розповіла начальник паспортної служби Анастасія Кузьмицька.

Паспорти та посвідчення водія. У Чехії запрацювали мобільні офіси ДП &quot;Документ&quot;Фото: Виїзний паспортний сервіс у Лодениці (скриншот РБК-Україна/ct24.ceskatelevize.cz)

Готові документи, надіслані з України, українці також зможуть забрати у мобільних офісах.

Мобільні офіси ДП "Документ" спочатку переміщатимуться Прагою. Аналогічний сервіс уже працює у Польщі у трьох містах. Щодня вони обробляють до 1,5 тисяч запитів на отримання проїзних документів. У Чехії чекають до двохсот запитів на день. Досі біженцям у Чехії було складно оформити закордонні паспорти в консульстві через велику кількість охочих.

Нагадаємо, ми писали, як продовжити тимчасовий захист у Чехії без закордонного паспорта.

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