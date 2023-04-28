Українці та іноземці зможуть задонатити на розмінування територій

Українці та іноземці зможуть надсилати донати на розмінування територій. Кабмін відкриє спеціальний рахунок для таких коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

На засідання уряду він зазначив, що розмінування залишається один з пріоритетів. Наразі до 30% площі України заміновано російськими окупантами.

Шмигаль наголосив, що потрібно прискорити розмінування, особливо сільськогосподарських земель.

"План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки. Усі охочі зможуть перерахувати туди кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що для повного розмінування України потрібно близько 40 млрд доларів.

За даними фахівців, Україна є найбільшою замінованою країною у світі, а темпи її розмінування дуже повільні.

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