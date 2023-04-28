ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кабміні назвали сумму, яка необхідна для повного розмінування територій

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 01:03
У Кабміні назвали сумму, яка необхідна для повного розмінування територій Фото: стало відомо скільки грошей потрібно на розмінування України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У питання розмінування всіх територій Україна не зможе обійтись без потужної міжнародної підтримки.

Про це розповіла віце-прем’єрка України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

За даними Кабміну, в Україні заміновано 174 тисяч квадратних кілометрів територій, це найбільший показник у світі. Зазначаєтсья, що для вирішення ції проблеми необхідно залучати міжнародну підтримку, тому уряд формує коаліцію, мета якої - допомога Україні в розмінуванні територій.

"У нас вже є розуміння, що без міжнародної підтримки ми не упораємося. Нам потрібно 40 млрд доларів (розрахунки на сьогодні), щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатися такими темпами, які маємо зараз, то нам потрібно 70 років", - зазначила Ірина Верещук.

Зі слів віце-прем'єрки, наразі вдалося розчистити лише 3% території з загальної кількості, яка на сьогодні потребує такого очищення. У кожній обласній військовій адміністрації створені відповідні штаби щодо розмінування, де координується міжвідомча робота з цього питання.

Пріорітетним у розмінуванні залишаються об'єкти критичної інфраструктури та гуманітарне очищення доріг та узбіч, щоб якомога менше людей травмувалось.

Україна є найбільш замінованою територією у світі, перевершуючи такі країни, як Афганістан та Сирія. Ситуація погіршується, а темпи розмінування "дуже повільні".

Нагадаємо, сапери за тиждень розмінували 170 га сільськогосподарських угідь на півдні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Війна Росії проти України
NEWS
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна