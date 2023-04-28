У Кабміні назвали сумму, яка необхідна для повного розмінування територій

У питання розмінування всіх територій Україна не зможе обійтись без потужної міжнародної підтримки.

Про це розповіла віце-прем’єрка України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

За даними Кабміну, в Україні заміновано 174 тисяч квадратних кілометрів територій, це найбільший показник у світі. Зазначаєтсья, що для вирішення ції проблеми необхідно залучати міжнародну підтримку, тому уряд формує коаліцію, мета якої - допомога Україні в розмінуванні територій.

"У нас вже є розуміння, що без міжнародної підтримки ми не упораємося. Нам потрібно 40 млрд доларів (розрахунки на сьогодні), щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатися такими темпами, які маємо зараз, то нам потрібно 70 років", - зазначила Ірина Верещук.

Зі слів віце-прем'єрки, наразі вдалося розчистити лише 3% території з загальної кількості, яка на сьогодні потребує такого очищення. У кожній обласній військовій адміністрації створені відповідні штаби щодо розмінування, де координується міжвідомча робота з цього питання.

Пріорітетним у розмінуванні залишаються об'єкти критичної інфраструктури та гуманітарне очищення доріг та узбіч, щоб якомога менше людей травмувалось.