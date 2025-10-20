Болгарія може відкрити небо для Путіна, щоб той зустрівся з Трампом

Болгарія може дозволити літаку російського диктатора Володимира Путіна пролетіти через свій повітряний простір на шляху до Будапешта.

Про це заявив міністр закордонних справ Болгарії Георгій Георгієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNR .

"Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше - сприяти такій зустрічі всіма можливими способами", - заявив Георгієв, коментуючи плани Трампа і Путіна зустрітися в Будапешті.

Журналіст уточнив у чиновника, чи означає це, що Болгарія може надати повітряний коридор для літака Путіна.

"А як, по-вашому, має відбутися зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї потрапити?" - коротко відповів Георгієв.