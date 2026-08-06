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Українці створюють ШІ без хмари: MacPaw готує велике оновлення для macOS

15:14 06.08.2026 Чт
2 хв
Локальні алгоритми не потребуватимуть мережі
aimg Ольга Завада
Українці створюють ШІ без хмари: MacPaw готує велике оновлення для macOS ШІ-помічник Eney працюватиме без інтернету (фото: Pexels)
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MacPaw готує велике оновлення для користувачів macOS. Компанія у співпраці з Liquid AI розробляє локальний ШІ, який працюватиме без хмари, швидше відповідатиме на запити та не передаватиме особисті дані на зовнішні сервери.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на блог MacPaw.

Партнерство поєднує фундаментальні моделі Liquid Foundation Models (LFM), спеціально оптимізовані під систему macOS, із власними розробками MacPaw - механізмом локального запуску Elix та системою пам'яті Mnemos.

Першим продуктом, у якому реалізують нову технологію, стане системний ШІ-асистент Eney від MacPaw.

Ключові технологічні напрями співпраці

Спільна робота MacPaw та Liquid AI розгортається у двох основних напрямах:

Перенесення обчислень на пристрій: Liquid AI адаптує та оптимізує свої моделі під реальні робочі завдання асистента Eney.

Моделі виконуватимуться локально через рушій Elix на процесорах Apple Silicon, а хмарні обчислення залучатимуться лише для найскладніших запитів.

Розвиток системи пам'яті Mnemos: розробка спеціального шару пам'яті від MacPaw дає змогу асистенту зберігати контекст взаємодії між різними сесіями та ставати ефективнішим.

Примітно, що особисті дані користувачів залишаються виключно на їхніх пристроях, а відгук системи стає практично миттєвим.

Читайте більше: Apple готує сенсорний MacBook: чому він вийде без M6 Pro та Max

Інфраструктура для всієї екосистеми Mac

Запровадження автономного штучного інтелекту в асистенті Eney - перший етап глобальної стратегії. Розробники зазначають, що моделі, інференс-фреймворк та шар пам'яті розробляються як універсальна технологічна платформа.

Після тестування в Eney компанія MacPaw планує відкрити доступ до нової локальної ШІ-інфраструктури для тисяч сторонніх розробників ПЗ через магазин застосунків Setapp.

Що варто знати?

MacPaw - міжнародна продуктова IT-компанія, заснована у Києві, з офісами в Бостоні й країнах ЄС. Компанія створює екосистему програмного забезпечення та ШІ-сервісів для macOS, включно з CleanMyMac та Setapp.

Liquid AI - технологічна компанія, створена вихідцями з Массачусетського технологічного інституту США (MIT). Вона спеціалізується на розробці надзвичайно ефективних ШІ-систем, що працюють безпосередньо на кінцевих пристроях.

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