Украинцы создают ИИ без облака: MacPaw готовит обновления для macOS

MacPaw готовит обновления для пользователей macOS. Компания в сотрудничестве с Liquid AI разрабатывает локальный ИИ, который будет работать без облака, скорее отвечать на запросы и не будет передавать личные данные на внешние серверы.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на блог MacPaw .

Партнерство сочетает в себе фундаментальные модели Liquid Foundation Models (LFM), специально оптимизированные под систему macOS, с собственными разработками MacPaw - механизмом локального запуска Elix и системой памяти Mnemos.

Первым продуктом, в котором реализуют новую технологию, станет системный ИИ-ассистент Eney от MacPaw .

Ключевые технологические направления сотрудничества

Совместная работа MacPaw и Liquid AI разворачивается по двум основным направлениям:

Перенос вычислений на устройство: Liquid AI адаптирует и оптимизирует свои модели под реальные рабочие задачи ассистента Eney.

Модели будут выполняться локально через двигатель Elix на процессорах Apple Silicon, а облачные вычисления будут привлекаться только для самых сложных запросов.

Развитие системы памяти Mnemos: разработка специального слоя памяти от MacPaw позволяет ассистенту сохранять контекст взаимодействия между разными сессиями и становиться более эффективным.

Интересно, что личные данные пользователей остаются исключительно на их устройствах, а отклик системы становится практически мгновенным.

Читайте больше: Apple готовит сенсорный MacBook: почему он выйдет без M6 Pro и Max

Инфраструктура для всей экосистемы Mac

Внедрение автономного искусственного интеллекта в ассистенте Eney - первый этап глобальной стратегии. Разработчики отмечают, что модели, инференс-фреймворк и пласт памяти разрабатываются как универсальная технологическая платформа.

После тестирования в Eney компания MacPaw планирует открыть доступ к новой локальной ИИ-инфраструктуре для тысяч сторонних разработчиков ПО через магазин приложений Setapp.

Что следует знать?

MacPaw - международная продуктовая IT-компания, основанная в Киеве, с офисами в Бостоне и странах ЕС. Компания создает экосистему программного обеспечения и ШИ-сервисов для macOS, включая CleanMyMac и Setapp.

Liquid AI - технологическая компания, созданная выходцами из Массачусетского технологического института США (MIT). Она специализируется на разработке чрезвычайно эффективных ИИ-систем, работающих непосредственно на конечных устройствах.