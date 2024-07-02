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Українці скоротили купівлю валюти у банках за останній місяць

Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в червні 2024 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,483 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,456 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 972,3 млн. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі скоротився порівняно з травнем на 6,1%, коли українці купили 1,036 млрд доларів. З початку року українці купили у банках 5,238 млрд доларів.

Курс долара у червні

Курс долара на готівковому ринку у червні коливався близько 41 гривні. Загалом за місяць курс упав на 25 копійок до 40,80 грн/долар.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс упав із 40,65 до 40,50 грн/долар. Офіційний курс 14 червня досяг максимуму 40,69 грн/долар, а потім коливався близько рівня 40,50 грн/долар.

Валютні резерви українців

Іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-травень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено у 6,7 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - у 5,4 млрд доларів.

Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів.

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