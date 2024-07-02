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Украинцы сократили покупку валюты в банках за последний месяц

Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в июне 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,483 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,456 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 972,3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем покупки сократился по сравнению с маем на 6,1%, когда украинцы купили 1,036 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 5,238 млрд долларов.

Курс доллара в июне

Курс доллара на наличном рынке в июне колебался около 41 гривны. В целом за месяц курс упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал с 40,65 до 40,50 грн/доллар. Официальный курс 14 июня достиг максимума в 40,69 грн/доллар, а затем колебался около уровня 40,50 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

Иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев. По данным НБУ, за январь-май 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 6,7 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года - в 5,4 млрд долларов.

Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов.

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