Українці скоротили купівлю доларів і євро в банках

Населення України в липні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,956 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,226 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 269,9 млн доларів.



Обсяг купівлі впав на 4,4% порівняно з червнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,147 млрд доларів.



Курс долара в липні

Курс долара на готівковому ринку в травні коливався близько рівня 41,90-42,05 гривень. У підсумку за місяць долар залишився на рівні 41,90 гривень. Курс євро впав за місяць на 90 копійок до 48,40 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс був вищим, ніж у червні на 10-20 копійок.

Протягом липня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,71 до 41,86 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 12 копійок з 41,64 гривень до 41,76 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).