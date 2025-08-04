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Курс доллара Экономика Авто Tech

Украинцы сократили покупку долларов и евро в банках

Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 270 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в июле немного сократили покупку долларов и евро банках. Спрос на наличную валюту в Украине значительно ниже, чем в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Население Украины в июле 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,956 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,226 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 269,9 млн долларов.

Объем покупки упал на 4,4% по сравнению с июнем. Всего с начала года украинцы купили в банках 4,147 млрд долларов.

Курс доллара в июле

Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,90-42,05 гривен. В итоге за месяц доллар остался на уровне 41,90 гривен. Курс евро упал за месяц на 90 копеек до 48,40 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс был выше, чем в июне на 10-20 копеек.

В течение июля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,71 до 41,86 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 12 копеек с 41,64 гривен до 41,76 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Валютные резервы украинцев

Украинцы в 2025 году покупают значительно меньше наличной валюты. По данным НБУ, за июнь 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,2 млрд долларов), за январь-июнь - 4,7 млрд долларов (в прошлом году - 7,4 млрд долларов).

В апреле НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Во II квартале 2025 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился до 0,8 млрд долларов, по сравнению с 2,8 млрд в I квартале. Фиксировались наименьшие ежемесячные объемы спроса с октября 2023 года - в среднем 0,3 млрд долларов.

По данным НБУ, чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.

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