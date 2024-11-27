Українці ще рік зможуть безкоштовно їздити міським транспортом у столиці Латвії

Раніше РБК-Україна розповідало, що Литва відправила Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли боєприпаси, зброя, генератори та запчастини до бронетранспортерів M113. Допомогу до України доставили минулого тижня.

Також ми писали, що Литва виділить фінансування на виробництво української далекобійної зброї. Країна затвердила перший транш у розмірі 10 млн євро.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підкреслив важливість перегляду підходу до підтримки України і закликав європейських партнерів до більш рішучих кроків.

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