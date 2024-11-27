Украинцы еще год смогут бесплатно ездить на городском транспорте в столице Латвии

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Литва отправила Украине новый пакет помощи, в который вошли боеприпасы, оружие, генераторы и запчасти к бронетранспортерам M113. Помощь в Украину доставили на прошлой неделе.

Также мы писали, что Литва выделит финансирование на производство украинского дальнобойного оружия. Страна утвердила первый транш в размере 10 млн. евро.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул важность пересмотра подхода к поддержке Украины и призвал европейских партнеров к более решительным шагам.

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