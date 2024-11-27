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Украинцы еще год смогут бесплатно ездить на городском транспорте в столице Латвии

Фото: Проезд в городском транспорте Вильнюса (pixabay)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, живущие в столице Литвы, Вильнюсе, еще год смогут бесплатно ездить по общественному транспорту. Соответствующее решение приняли местные власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Городской совет Вильнюса единогласно принял решение продлить на год бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев, прибывших в Литву из-за войны.

Эта инициатива действует с марта 2022 года, когда после полномасштабного вторжения России в Литву прибыли десятки тысяч украинских беженцев. Решение касается не только столицы, аналогичные меры приняли и другие крупные города Литвы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Литва отправила Украине новый пакет помощи, в который вошли боеприпасы, оружие, генераторы и запчасти к бронетранспортерам M113. Помощь в Украину доставили на прошлой неделе.

Также мы писали, что Литва выделит финансирование на производство украинского дальнобойного оружия. Страна утвердила первый транш в размере 10 млн. евро.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул важность пересмотра подхода к поддержке Украины и призвал европейских партнеров к более решительным шагам.

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Литва