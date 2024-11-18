Глава МЗС Литви закликав ЄС до нової стратегії перемоги України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності перегляду підходу до допомоги Україні та закликав європейських партнерів до рішучих дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви.

"Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією. Тисячоденна війна довела, що неможливо досягти миру за допомогою стратегії неескалації", - заявив Ландсбергіс.

Очільник литовського зовнішньополітичного відомства зазначив, що ситуація вимагає від ЄС не тільки фінансової та військової підтримки України, а й політичної консолідації.

Дозвіл США завдавати ударів по Росії

Протягом кількох місяців Україна просила США та інші країни Заходу дозволити удари по території Росії далекобійними ракетами. Однак партнери побоювалися, що такий крок призведе до ескалації.

При цьому вчора західні ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден дозволив удари американською зброєю по території Росії. Однак, за даними Axios, удари обмежуються тільки Курською областю.

Водночас джерела The Wall Street Journal повідомили, що американські партнери можуть надалі розширити для України зону застосування далекобійних ракет.

Після цього МЗС Китаю закликало до мирного вирішення війни в Україні, заявивши, що політичне вирішення конфлікту відповідає інтересам усіх сторін.

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