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Українці у серпні купили майже 6 тисяч нових машин: названі лідери ринку

Неділя 03 вересня 2023 05:03
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Українці у серпні купили майже 6 тисяч нових машин: названі лідери ринку Фото: українці у серпні купили майже 6 тисяч нових машин (renault.ua)
Автор: Константин Широкун

Українці в серпні придбали трохи більше 5,8 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу асоціації "Укравтопром".

У порівнянні з липнем споживча активність збільшилася на 9%. Найбільший попит у серпні мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 штук. У порівнянні з минулим роком, серпнева реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 49%.

Друге місце зайняв Volkswagen з результатом 611 проданих одиниць. На третій позиції у рейтингу Renault – 501 авто (+143%). Четверте та п'яте місця посіли відповідно BMW та Skoda. Титул бестселера на ринку нових легкових автомобілів за підсумками серпня дістався Renault Duster, всього за місяць було продано 473 машини.

Зазначається, що з січня по серпень 2023 року українці придбали та поставили на облік понад 38,1 тисячі нових легкових автомобілів, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Український автомобільний ринок відновлюється

З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.

Так, у червні українці придбали близько 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.

Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.

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Автомобільний ринок Renault Skoda Toyota Motor Corp
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