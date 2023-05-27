Дозволять відмовитися від палива: топ-5 найпопулярніших електромобілів в Україні

Україна останніми роками переживає справжній сплеск популярності електромобілів. У матеріалі ми розповімо, які електрокари українці у 2023 році купують найчастіше.

На українському ринку зростає кількість "офіційних" електромобілів, які представлені в автосалонах дилерів, але більшість "зелених" авто потрапляють в Україну "сірим" шляхом – через невеликі фірми, або фізичних осіб, які приватно привозять такі машини з ЄС, Китаю, США як новими, і з пробігом іншими країнами.

Переваги та недоліки електромобілів

Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ, безшумністю роботи, а також меншим тиском на навколишнє середовище.

Не позбавлені електромобілі та недоліків. Серед ключових – скромний запас ходу на одному заряді в порівнянні з бензиновими та дизельними авто, тривалий час поповнення витраченої енергії (заряду), неможливість взяти з собою електрику, яка збільшила б запас ходу, висока вартість порівняно з однокласниками, які оснащені ДВС.

Volkswagen ID.4

Ціна: 31-48 тисяч доларів

Кросовер Volkswagen ID.4 вже кілька місяців є найпопулярнішим електромобілем в Україні. Секрет популярності простий: великі габарити, відомий бренд та й "кросоверний" тип кузова в тренді. Залежно від комплектації, "АйДі" буває задньо- та повнопривідним, відповідно з одним або двома електромоторами. Вони також вирізняються потужністю. Також для авто передбачено кілька варіантів батареї ємності, що впливає на запас ходу.

Базова версія Volkswagen оснащена 109-сильним електродвигуном, який встановлений на задній осі, також доступні його варіанти на 125, 128 та 150 сил. Двомоторна версія розвиває 220 л. с. Залежно від розміру батареї запас ходу кросовера варіюється в межах 35-520 км. Офіційно Volkswagen ID.4 в Україні не представлено. На різних торгових майданчиках ціни на нові екземпляри стартують з позначки 31 тисячу доларів.

Nissan Leaf

Ціни: 33-36 тисяч доларів

Електричний хетчбек Nissan Leaf посідає друге місце за популярністю серед українців за підсумками першого кварталу 2023 року. Варто зазначити, що Leaf другого покоління – це єдиний електромобіль нашого рейтингу, який представлений в Україні офіційно. На нього діє українська гарантія, офіційні сервісні центри мають право та навчені обслуговувати ці машини.

Залежно від версії, машина оснащується електродвигуном на 150, або 218 л. Для хетчбека є два варіанти батареї з запасом ходу в 270 і 385 км. Ціна японського електромобіля в автосалонах марки – від 33 тисячі доларів.

Honda M-NV

Ціни: 23-32 тисячі доларів

Honda X-NV є плодом співпраці японського автовиробника та китайської компанії Dongfeng. Відповідно, модель випускається у Китаї. Електричний кросовер збудовано на базі бензинової моделі Honda HR-V. Модель доступна з одним варіантом силової установки – двигуном на 163 к.с. та тяговою батареєю, яка забезпечує запас ходу на одному заряді у 405-465 км.

Tesla Model 3

Ціни: 25-63 тисяч доларів

Найменший з електромобілів компанії Ілона Маска був представлений у 2017 році. Незважаючи на свої скромні розміри, навіть базова версія має запас ходу 350 км і мотор потужністю 275 к.с. Всього на ринку представлено шість модифікацій, серед яких задньо- та повнопривідні варіанти потужністю до 510 к.с. та дальністю ходу до 500 км.

Варто відзначити, що більшість Model 3 на нашому ринку – це моделі, які в США, або інших країнах потрапили в ДТП, і після різного рівня ремонту продаються у нас відновленими. Ціни на справну машину варіюються від 25 до 63 тисяч доларів. Велика різниця в ціні пояснюється пробігом та різницею як відновлювальні роботи.

Renault Zoe

Ціни: 8-23 тисяч доларів.

Найкомпактніший і найдоступніший електромобіль нашого матеріалу до закінчення виробництва у 2019 році був представлений на українському ринку, зараз же їх масово везуть з Європи. Вироблялася модель з 2012 року. За роки виробництва з'явилися три модифікації, які відрізнялися моторами та батареями.

Залежно від виконання потужність силового агрегату становила 88, 92, 109, або 135 к.с. Запас ходу складає 210-395 км. Варто зазначити, що цей електромобіль мав великий попит у європейських служб таксі та каршерингу, що пояснює доступну ціну деяких екземплярів.