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Украинцы в августе купили почти 6 тысяч новых машин: названы лидеры рынка

Воскресенье 03 сентября 2023 05:03
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Украинцы в августе купили почти 6 тысяч новых машин: названы лидеры рынка Фото: украинцы в августе купили почти 6 тысяч новых машин (renault.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинцы в августе приобрели немногим более 5,8 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром".

В сравнении с июлем, потребительская активность увеличилась на 9%. Наибольшим спросом в августе пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1118 штук. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 49%.

Второе место занял Volkswagen с результатом в 611 проданных единиц. На третьей позиции в рейтинге Renault – 501 авто (+143%). Четвертое и пятое места заняли соответственно BMW и Skoda. Титул бестселлера на рынке новых легковых автомобилей по итогам августа достался Renault Duster, всего за месяц было продано 473 машины.

Отмечается, что с января по август 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет более 38,1 тысяч новых легковых автомобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинский автомобильный рынок восстанавливается

С каждым месяцем после начала полномасштабного вторжения украинский рынок новых автомобилей постепенно восстанавливается.

Так, в июне украинцы приобрели около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Среди лидеров рынка – компактные и среднеразмерные кроссоверы.

Также в Украине все большим спросом пользуются электромобили. Рост популярности электромобилей в Украине связан с их главными преимуществами – низкой стоимостью эксплуатации и почти полным отсутствием необходимости сервисного обслуживания в сравнении с машинами с ДВС.

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Автомобильный рынок Renault Skoda Toyota Motor Corp
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