Українці у червні придбали понад 5 тисяч нових автомобілів: названо лідерів ринку

У червні українці придбали близько 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтопром .

Також повідомляється, що по відношенню до попереднього місяця кількість проданих машин збільшилася на 9%.

До п'ятірки брендів-лідерів увійшли:

Toyota - 1076 проданих машин;

Renault з результатом у 682 авто;

Volkswagen – 470 машин;

Skoda - 401 автомобіль;

BMW – 319 нових екземплярів.

Найпопулярнішим автомобілем за підсумками червня на українському ринку став кросовер Renault Duster, його придбали 656 покупців.

За рахунок десяти найпопулярніших моделей у червні було сформовано 39% ринку нових легкових автомобілів. Крім Duster, українці також часто купували Toyota RAV4, Toyota Corolla, Mazda CX-5, Volkswagen ID.4 та ін.

Загалом за півроку в Україні було зареєстровано понад 27 тисяч нових легкових автомобілів.

Український автомобільний ринок відновлюється

З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.

Так, у травні в країні було зареєстровано понад 5,1 тисячі нових легкових авто, що вдвічі більше, ніж у травні минулого року. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.

Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.