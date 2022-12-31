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Українці розповіли, яких подарунків хотіли б на Новий рік для себе та країни

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Україна, Субота 31 грудня 2022 12:45
Українці розповіли, яких подарунків хотіли б на Новий рік для себе та країни Фото: українці хочуть перемоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У своїх побажаннях Святому Миколаю для країни українці цього року були як ніколи одностайні: 43% попросили б закінчення війни перемогою України, 37% - обрали повернення живими та здоровими усіх бійців Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Крім того, 7% українців хочуть, щоб Росія припинила існування, а 5% - щоб Володимира Путіна поклали поряд з Володимиром Леніним у мавзолеї.

Українці розповіли, яких подарунків хотіли б на Новий рік для себе та країни

Для себе у подарунок на Новий рік українці теж хотіли б отримати перемогу (25%) та мир (23%). Матеріальні подарунки в цьому році не в тренді.

Що Ви хотіли б отримати у подарунок для себе на Новий рік? (у %; респонденти називали власний варіант відповіді, наведені лише ті події, які назвали 0,5% і більше респондентів)

Українці розповіли, яких подарунків хотіли б на Новий рік для себе та країни

питування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у грудні 2022 року, більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

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