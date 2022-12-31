Украинцы рассказали, каких подарков хотели бы на Новый год для себя и страны

В своих пожеланиях Святому Николаю для страны украинцы в этом году были как никогда единодушны: 43% попросили бы окончания войны победой Украины, 37% - выбрали возвращение живыми и здоровыми всех бойцов Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

Кроме того, 7% украинцев хотят, чтобы Россия прекратила существование, а 5% – чтобы Владимира Путина положили рядом с Владимиром Лениным в мавзолее.

Для себя в подарок на Новый год украинцы тоже хотели бы одержать победу (25%) и мир (23%). Материальные подарки в этом году не в тренде.

Что бы Вы хотели получить в подарок для себя на Новый год? (в %; респонденты называли собственный вариант ответа, приведены только те события, которые назвали 0,5% и более респондентов)

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.