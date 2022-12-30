ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці спрогнозували строки перемоги у війні

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 грудня 2022 09:33
Українці спрогнозували строки перемоги у війні Фото: перемога прийде до літа (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року 93% українців вірять у перемогу України у війні. Сумнівається у перемозі лише 3% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважає, що ця перемога настане до літа 2023 року. 22% роблять ставку на перемогу через 1-2 роки, а ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

Українці спрогнозували строки перемоги у війні

Абсолютна більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

Поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18% опитаних. Із них 8% готові поступитися лише АР Крим, 6% - територіями, окупованими до 23 лютого 2022 року, і 3% - усіма територіями, які станом на сьогодні окуповані армією РФ.

Українці спрогнозували строки перемоги у війні

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у листопаді 2022 року більшість українців (85%) переконані, що Україна переможе у війні проти Росії та поверне собі всі окуповані території, включно з Кримом та Донбасом.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок