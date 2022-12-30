Українці спрогнозували строки перемоги у війні

У грудні 2022 року 93% українців вірять у перемогу України у війні. Сумнівається у перемозі лише 3% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та Центру Разумкова.

Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважає, що ця перемога настане до літа 2023 року. 22% роблять ставку на перемогу через 1-2 роки, а ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

Абсолютна більшість (54%) українців вбачає перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22% вважають, що на цьому не можна зупинятися і треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини.

Поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18% опитаних. Із них 8% готові поступитися лише АР Крим, 6% - територіями, окупованими до 23 лютого 2022 року, і 3% - усіма територіями, які станом на сьогодні окуповані армією РФ.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.