Українці розділилися щодо Донбасу: 52% проти поступок, 40% - за, - КМІС

Половина опитаних українців виступає проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки - таких 52%. Водночас 40% готові на такий компроміс.
Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними опитування, 52% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас.
Водночас 40% готові на таку поступку, хоча більшість із них визнають, що це складна умова. Ще 7% опитаних не змогли визначитися зі своєю позицією.
Серед киян 59% вважають здачу Донбасу категорично неприйнятною, готові прийняти такий варіант - 31%.
На заході України 57% проти, 38% готові погодитися. У центральних та північних регіонах 49% виступають проти і 42% готові на компроміс, на півдні - 49% проти та 44% допускають, на сході - 50% проти і 39% готові прийняти.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю за випадковою вибіркою мобільних номерів серед 1003 респондентів віком від 18 років.
Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, нещодавно під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання, насамперед щодо Донбасу, є ключовим.
Його обговорюватимуть делегації України, Росії та США під час сьогоднішніх переговорів в Абу-Дабі.
Російський диктатор Володимир Путін вимагає, щоб українські війська залишили Донбас для укладання мирної угоди. Це одна з основних вимог Росії у контексті перемовин.
Як вказали аналітики з Інституту вивчення війни вказали, що територіальні та політичні вимоги Москви значно ширші, ніж заяви Кремля про Донбас, які публічно озвучуються для західної аудиторії.