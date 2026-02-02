RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцы разделились по Донбассу: 52% против уступок, 40% - за, - КМИС

Фото: Украинцы разделились по Донбассу (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Половина опрошенных украинцев выступает против передачи Донбасса России в обмен на гарантии безопасности - таких 52%. В то же время 40% готовы на такой компромисс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, 52% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс.

В то же время 40% готовы на такую уступку, хотя большинство из них признают, что это сложное условие. Еще 7% опрошенных не смогли определиться со своей позицией.

Среди киевлян 59% считают сдачу Донбасса категорически неприемлемой, готовы принять такой вариант - 31%.

На западе Украины 57% против, 38% готовы согласиться. В центральных и северных регионах 49% выступают против и 42% готовы на компромисс, на юге - 49% против и 44% допускают, на востоке - 50% против и 39% готовы принять.

Фото: результаты опроса украинцев (kiis.com.ua)

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью по случайной выборке мобильных номеров среди 1003 респондентов в возрасте от 18 лет.

Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

 

Напомним, недавно во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сказал, что территориальный вопрос, прежде всего по Донбассу, является ключевым.

Его будут обсуждать делегации Украины, России и США во время сегодняшних переговоров в Абу-Даби.

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы украинские войска оставили Донбасс для заключения мирного соглашения. Это одно из основных требований России в контексте переговоров.

Как указали аналитики из Института изучения войны указали, что территориальные и политические требования Москвы значительно шире, чем заявления Кремля о Донбассе, которые публично озвучиваются для западной аудитории.

